«Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии

«Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу

Футбольный клуб «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24 апреля команда под руководством российского тренера Станислава Черчесова провела домашний матч против «Уйпешта». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Счет в матче открыл нападающий «Уйпешта» Буду Зивзивадзе, реализовавший пенальти. Нападающий «Ференцвароша» Токмак Нгуен сравнял счет на 19-й минуте. Победный гол на счету полузащитника Балинта Вечей.

Благодаря победе в матче 29-го тура «Ференцварош» набрал 62 очка. Это позволило клубу оторваться от соперников в таблице чемпионата. Таким образом, команда Черчесова за четыре тура до окончания турнира стала чемпионом.

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Он покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году.