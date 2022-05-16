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Спорт

Чимаев обратился к Усману

Боец MMA Чимаев обратился к чемпиону UFC Усману со словами «скажи, когда будешь готов»

Фото: David Yeazell / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев обратился к чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману. Его слова приводятся в Twitter.

«Скажи, когда будешь готов», — написал 28-летний спортсмен. К публикации он прикрепил свою фотографию, а также снимок 35-летнего оппонента.

Ранее Хамзат Чимаев рассказал об обещании главы UFC Дэйны Уайта организовать бой с Камару Усманом. До этого он неоднократно заявлял о желании встретиться с американцем в октагоне.

10 апреля Чимаев одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом судейским решением. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Вероятным соперником Чимаева в следующем бою называют американца Колби Ковингтона. Победа над Бернсом стала 11-й в карьере для Чимаева. Швед ни разу не уступал в профессиональных MMA.

Анастасия Борисова
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