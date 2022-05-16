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В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite

«Очаково» создал первые аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite

Фото: Shutterstock

Пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» в Москве создал первые аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Появившиеся отечественные напитки получили названия CoolCola (аналог Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite). Бутылка по форме сильно не изменилась — отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F и S в зависимости от типа напитка. Цветовая гамма также осталась неизменна.

В «Очаково» заявили, что по вкусу новая газировка не отличается от «классических любимых прохладительных напитков». В описании к представленным на сайте товарам сказано, что все они «прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться».

В состав CoolCola входит вода, сахар, сахарный колер, лимонная кислота, кофеин, ароматизаторы и экстракт ванили. В Fancy — сахар, апельсиновый сок, лимонная кислота, ароматизаторы, апельсиновые терпены, а также растительные экстракты, в том числе эфирные масла мандарина, апельсина, лимона и лайма. В Street — сахар, лимонная кислота, сок лимона и лайма, растительные экстракты и ароматизаторы.

Новые российские напитки уже возможно приобрести в сервисе доставки «Самокат». В ассортименте онлайн-магазина появились первые товары с таким логотипом.

Ранее в мае стало известно, что Coca-Cola может окончательно перестать работать в России, если спецоперация на Украине затянется. Об ограничении деятельности в России предприятие впервые заявляло в начале марта.

PepsiCo в апреле рассматривал возможность создания напитков специально для России после решения головного офиса о приостановке продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP. Помимо этого, компания захотела расширить ассортимент «Русского дара», выпускающего на российском рынке квас, за счет лимонадов.

В марте замдиректора пивоваренного завода «Вятич» в Кирове Сергей Ворончихин заявил, что производство может предложить российский аналог Coca-Cola и Pepsi. Он отметил, что напиток «Сибирское море» может стать альтернативой таким газированным напиткам.

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Варвара Кошечкина
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