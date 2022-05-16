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Ведущий Первого канала рассказал об обманувшем его мошеннике

Ведущий Дибров рассказал, что перечислил деньги укравшему его аккаунт в соцсети мошеннику

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров рассказал, как его обманул мошенник в интернете. Историей он поделился в шоу «Звезды сошлись» на НТВ, выпуск которого доступен на сайте телеканала.

По словам Диброва, однажды ему на электронную почту пришло письмо с просьбой подтвердить свою личность для одного из профилей в соцсети. «Я клюнул. И у меня украли аккаунт мой в одной из социальных сетей», — признался он.

Дибров договорился с мошенником, что он за 100 долларов вернет знаменитости доступ к странице. Телеведущий отметил, что перечислил обещанные деньги, однако злоумышленник после этого попросил сделать новый перевод. «Отсюда правило: дорогие друзья, не платите мошенникам, они все равно не вернут вам ничего из того, что обещают», — подытожил гость программы.

Ранее жена Диброва рассказала о его состоянии после перенесенного в позапрошлом году инсульта. Супруга телезвезды заявила, что ведущий быстро пришел в себя и его здоровье в норме.

В апреле 2021 года Дибров рассказал, что из-за инсульта у него на некоторое время перестала работать «машина, которая переводит импульс в слова». По словам ведущего, восстановиться ему помогли упражнения.

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Маргарита Щигарева
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