Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Жена ведущего Первого канала рассказала о его состоянии после инсульта

Жена телеведущего Диброва Полина рассказала, что после инсульта он быстро пришел в себя

Фото: @polinadibrova

Жена ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии после перенесенного в позапрошлом году инсульта. По ее словам, он быстро пришел в себя, передает издание «Телепрограмма».

«В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо», — отметила она. Жена телеведущего добавила, что здоровье Диброва в норме и что ему не нужна реабилитация.

В апреле прошлого года Дибров рассказал, что после инсульта у него на некоторое время перестала работать «машина, которая переводит импульс в слова». Благодаря упражнениям ведущий восстановился, однако из-за проблем с выражением мыслей он впервые понял, что телевидение — это работа.

В феврале 2020 года Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Журналиста экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у Диброва микроинсульт.

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Россиянам из регионов станет доступнее отдых на черноморских курортах
В строящемся российском санатории нашли мертвых рабочих
Защита Валиевой оценила версию члена МОК об источнике допинга у фигуристки
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Канцлер ФРГ ушел от ответа на вопрос о санкциях против «Северного потока-2»
Раскрыто оружие Канады для Украины
Шойгу встретился с президентом Сирии
Европейский город нашел новый способ борьбы с шумом
В России ответили на призыв Трасс об отводе войск от границы с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.