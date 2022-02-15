Жена ведущего Первого канала рассказала о его состоянии после инсульта

Жена ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии после перенесенного в позапрошлом году инсульта. По ее словам, он быстро пришел в себя, передает издание «Телепрограмма».

«В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо», — отметила она. Жена телеведущего добавила, что здоровье Диброва в норме и что ему не нужна реабилитация.

В апреле прошлого года Дибров рассказал, что после инсульта у него на некоторое время перестала работать «машина, которая переводит импульс в слова». Благодаря упражнениям ведущий восстановился, однако из-за проблем с выражением мыслей он впервые понял, что телевидение — это работа.

В феврале 2020 года Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Журналиста экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у Диброва микроинсульт.