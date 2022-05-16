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Спорт

Стало известно о желании Дзюбы уехать в Западную Европу

Metaratings: футболист Дзюба отказал «Црвене Звезде» и ведет переговоры с двумя клубами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба определился с тем, в каких чемпионатах он хочет продолжать карьеру. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, футболист не готов выступать в чемпионате Сербии, поэтому он отказал «Црвене Звезде». Отмечается, что на данный момент на форварда претендуют клуб из России и из Западной Европы. Дзюба ведет переговоры с обеими командами, однако желает выступать в Европе.

Впервые об интересе «Црвены Звезды» к Дзюбе сообщалось 5 мая. 33-летний форвард мог оказаться в сербском клубе из-за нежелания продлевать контракт с «Зенитом». Отмечалось, что руководство клуба предлагает футболисту однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 26 матчах.

Анастасия Борисова
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