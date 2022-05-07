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Стали известны детали предложения Дзюбе от «Црвены Звезды»

«Матч ТВ»: «Црвена Звезда» предлагает футболисту Артеме Дзюбе однолетний контракт

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Матч ТВ» стали известны детали предложения нападающему петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе от белградской «Црвены Звезды». Они приводятся на сайте телеканала.

По информации источника, руководство клуба предлагает футболисту однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Соглашение может быть продлено в случае положительных результатов и личных показателей Дзюбы.

Впервые об интересе «Црвены Звезды» к Дзюбе сообщалось 5 мая. 33-летний форвард может оказаться в сербском клубе из-за нежелания продлевать контракт с «Зенитом». В сербском клубе заявили, что пытаются наладить с футболистом контакт, после чего раскроют детали переговоров.

Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 25 матчах. В его активе также 30 голов в 55 матчах за сборную России.

Анастасия Борисова
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