Садовод назвала способ не страдать из-за вышедших наружу корней деревьев

LifeHacker: наружные корни дерева на даче можно присыпать землей или стружкой

Садовод Диана Алфут, профессор Университета Висконсин-Мэдисонского колледжа сельскохозяйственных и естественных наук, назвала способ не страдать из-за корней деревьев на даче или в саду. На ее рекомендации обратило внимание издание LifeHacker.

По словам Алфут, наиболее склонны к выходу корней на поверхность тополя, серебристые клены и ивы. Она указывает на то, что мешающие стричь траву и ходить наружные корни не надо рубить, откапывать или срезать. Их, рассказывает эксперт, можно присыпать землей или стружкой дерева, не делая этот слой слишком толстым — около сантиметра толщиной.

Садовод предупреждает, что со временем корни могут показаться сквозь слой, и тогда потребуется досыпать землю или стружку.

Еще один способ не спотыкаться о корни, добавила она, — окружить дерево забором или оградой из камня или кирпича.

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