Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси в команду

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что был бы рад возвращению футболиста Лионеля Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в команду. Его слова приводятся в Twitter журналиста Deportes Cuatro Давида Ибанеза.

Лапорта заявил, что был бы рад, если бы 34-летний футболист вернулся в клуб. Функционер подчеркнул, что трансфер Месси в команду возможен.

В апреле газета Mundo Deportivo назвала варианты продолжения карьеры Месси после истечения его контракта с французским ПСЖ. По информации источника, футболист может либо остаться в ПСЖ еще на год, либо покинуть Европу. Аргентинец будет выбирать между тем, чтобы вернуться на родину или отправиться в США.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой он десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.