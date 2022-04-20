Названы варианты продолжения карьеры Месси

Mundo Deportivo: после 2023 года Лионель Месси может отправиться в Аргентину или США

В Mundo Deportivo назвали варианты продолжения карьеры аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси после истечения его контракта с парижанами. Заметка доступна на сайте издания.

Нынешнее соглашение 34-летнего форварда истечет летом 2023 года. Как отметили в материале, Месси сможет либо остаться в ПСЖ еще на год, либо покинуть Европу. Аргентинец будет выбирать между тем, чтобы вернуться на родину или отправиться в США.

1 апреля сообщалось об интересе к Месси со стороны клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», который принадлежит бывшему игроку сборной Англии Дэвиду Бэкхему. Отмечалось, что американская сторона намеревалась добиться перехода аргентинца летом 2022-го.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. До этого он выступал за «Барселону», в составе которой он десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.