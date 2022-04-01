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Клуб Бэкхема нацелился на Месси

«Интер Майами» Дэвида Бэкхема захотел подписать контракт с Лионелем Месси из ПСЖ летом

Фото: Franklin Jacome / Reuters

Клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» нацелился на трансфер 34-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом сообщил AS.

Клуб захотел подписать контракт с аргентинцем летом. «Интер Майами» принадлежит бывшему игроку сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бэкхему. Контракт Месси с ПСЖ истечет в июне 2023-го.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. В нынешнем сезоне в активе форварда два гола и десять результативных передач в 18 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов он забил пять голов в семи матчах.

В сентябре 2019-го сообщалось, что Бэкхем связался с Месси и позвал аргентинца в «Интер Майами». Отмечалось, что форварду был предложен солидный контракт.

О желании Бекхэма стать владельцем клуба MLS стало известно еще в 2013-м. Официальной датой основания команды значится 28 января 2018 года.

С 2003 по 2021 год Месси защищал цвета каталонской «Барселоны». Он десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов вместе с сине-гранатовыми.

Николай Костюков
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