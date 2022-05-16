Автор КВН рассказал об испортившем номер игроке

Автор КВН Кирильчик рассказал, как участник «Азии MIX» не выучил шутки и испортил номер

Бывший игрок команды КВН «350» и один из авторов в «Клубе веселых и находчивых» Егор Кирильчик рассказал в шоу «КВН INSIDE» на YouTube, что участник коллектива «Азия MIX» Ростислав Ященко однажды не выучил шутки для одного из выступлений и неправильно их произнес. После этого, по словам Кирильчика, Первый канал был вынужден заменить в испорченном номере аудиоряд.

Кирильчик уточнил, что конфуз произошел в 2016 году во время полуфинала КВН. Предполагалось, что приветствие команды «Азия MIX» откроет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, но за несколько часов до игры он отказался от участия из-за срочного прямого эфира.

Губерниева заменил Ященко, однако, как отметил Кирильчик, кавээнщик не выучил текст шуток. «Ростислав [Ященко] очень ошибался и наговорил откровенной фигни. (...) Он вышел, не зная текст, изображая комментатора, и завалил весь текст», — описал выступление Кирильчик.

Автор КВН подчеркнул, что Ященко «испоганил все шутки» так, что их «невозможно было показать в эфире Первого канала». Он также уточнил, что в связи с этим телеканал в версии для показа на телевидении заменил аудиоряд в выступлении «Азии MIX» на версию с генеральной репетиции игры. «[Было] прямо слышно, что это аудиоряд с генералки в пустом зале, без реакции зала», — добавил Кирильчик.

Ранее экс-кавээнщик и участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, как глава КВН Александр Масляков обматерил его команду и выгнал из проекта, но потом передумал. По словам Рожкова, руководитель передачи поменял свое решение благодаря уговорам редакторов КВН.