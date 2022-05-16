Кубинская волейболистка покинет российский клуб после расистских оскорблений

Кубинская волейболистка Айлама Монталво покинет «Уралочку» после расистских оскорблений

Кубинская волейболистка Айлама Монталво покинет российский клуб «Уралочка» после расистских оскорблений от тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка поблагодарила руководство «Уралочки», а также партнерш по команде и болельщиков. «Уверена, что никогда не забуду это время. Это навсегда в моем сердце!» — заявила она. В каком клубе Монталво продолжит карьеру, не уточняется.

13 мая Монталво в составе «Уралочки» завоевала серебро чемпионата России. Во время матча тренер Воронков назвал кубинку обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он до сих пор этого не сделал.

Монталво выступала за Уралочку с 2019 года. Серебро ЧР-2022 стало ее наивысшим достижением в составе команды. Вместе со сборной Кубы волейболистка становилась победительницей Панамериканского Кубка среди молодежных команд.