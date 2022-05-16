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Спорт

Кубинская волейболистка покинет российский клуб после расистских оскорблений

Кубинская волейболистка Айлама Монталво покинет «Уралочку» после расистских оскорблений

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Кубинская волейболистка Айлама Монталво покинет российский клуб «Уралочка» после расистских оскорблений от тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка поблагодарила руководство «Уралочки», а также партнерш по команде и болельщиков. «Уверена, что никогда не забуду это время. Это навсегда в моем сердце!» — заявила она. В каком клубе Монталво продолжит карьеру, не уточняется.

13 мая Монталво в составе «Уралочки» завоевала серебро чемпионата России. Во время матча тренер Воронков назвал кубинку обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он до сих пор этого не сделал.

Монталво выступала за Уралочку с 2019 года. Серебро ЧР-2022 стало ее наивысшим достижением в составе команды. Вместе со сборной Кубы волейболистка становилась победительницей Панамериканского Кубка среди молодежных команд.

Анастасия Борисова
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