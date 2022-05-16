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Найден метод улучшения памяти

Nature: найден способ улучшения памяти у мышей путем введения спинномозговой жидкости

Фото: Louis Reed / Unsplash

Международная группа ученых нашла метод улучшения памяти у пожилых мышей путем введения спинномозговой жидкости от более молодых сородичей. Выводы исследования описаны в журнале Nature.

Для этого эксперимента специалисты долго подбирали способ, с помощью которого получится взять небольшое количество спинномозговой жидкости молодой мыши, чтобы не испортить образцы. Затем более старых подопытных обучили связывать мигающий свет с электрическим током, импульсы которого посылали им в ногу. После чего ученые ввели спинномозговую жидкость нескольким обученным пожилым мышам.

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Через две недели были проанализированы две группы мышей: те, которые подвергались манипуляциям, и те, кто не получил дозу спинномозговой жидкости. Оказалось, что вторая группа лучше помнила, что произойдет, когда вспыхнет свет.

Кроме того, исследователи рассекли мозг некоторых обработанных мышей и выявили более высокие чем обычно уровни сывороточного фактора у пожилых мышей, который участвует в производстве олигодендроцитов (отвечают за демиелинизирующие заболевания, например, рассеянный склероз).

В мае группа биологов из США предложила способ защиты от преждевременного старения. В ходе исследования специалисты выявили, что повышенная активность гена FOXM1 способна частично защитить испытуемых животных с прогерией от ускоренного старения, а также у некоторых лабораторных мышей увеличивалась продолжительность жизни.

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Елена Апазиди
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