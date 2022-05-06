Разработан способ защиты с помощью ДНК от преждевременного старения

Nature Aging: предложен способ защиты от старения с помощью контроля гена FOXM1

Команда американских биологов разработала способ защиты с помощью ДНК от преждевременного старения. Выводы работы были опубликованы в журнале Nature Aging.

В ходе исследования ученые выявили, что повышенная активность гена FOXM1 способна частично защитить подопытных мышей с прогерией от ускоренного старения, а также увеличить продолжительность жизни у других испытуемых. По мнению специалистов, это открытие можно использовать для борьбы со старением посредством контроля уровня активности FOXM1.

В апреле 2022 года команда английских исследователей из Университета Лестера предложили новый способ замедления старения с помощью физических упражнений. В ходе научной работы они выявили, что между темпом ходьбы и генетическим маркером биологического старения есть связь. Быстрый шаг на протяжении всей жизни делает возможным сокращение биологического старения на срок до 16 лет.