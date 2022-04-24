Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Найден способ замедлить старение с помощью ходьбы

Communications Biology: найден способ замедлить биологическое старение с помощью ходьбы

Фото: Daniel Bernard / Unsplash

Исследователи из Университета Лестера нашли способ замедлить старение с помощью ходьбы. Выводы описаны в статье, опубликованной в журнале Communications Biology.

В ходе работы ученые проанализировали данные 400 тысяч британцев и выявили, что быстрый темп ходьбы связан с более длинными теломерами. Они представляют собой участки на кончиках хромосом, которые защищают их от повреждения. При процессе деления клетки теломеры становятся короче — до тех пор, пока не станут короткими настолько, что клетка больше не сможет делиться. Это называется клеточным старением.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Полученные результаты подтверждают более ранние предположения специалистов, что между темпом ходьбы и генетическим маркером биологического старения имеется связь. По подсчетам ученых, быстрый шаг в течении всей жизни позволит сократить биологическое старение до 16 лет.

В апреле 2022 года британские специалисты из Института Бабрахама разработали способ омоложения кожи человека на 30 лет с помощью остановки старения клеток без потери их основного функционала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов
Кинолог предупредил об опасности человеческих лекарств для собак
В России подсчитали ущерб от преступлений за три месяца 2022 года
Найден способ замедлить старение с помощью ходьбы
В США Байдена осудили за слова о «геноциде» украинцев
Диетолог заявила об опасности «французского завтрака»
В России создали каменную бумагу
Режиссер Кубаев возмутился избиением российской актрисы украинскими беженцами
Российские военные разминировали дома в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.