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Экономист описал будущее торговли российской нефтью

Экономист Демидов допустил рост продаж российской нефти в виде смесей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

При отказе ряда крупных покупателей от поставок добыча нефти в России может снизиться до пяти миллионов баррелей в день, считает экономист Владимир Демидов. Он подчеркнул, что также стоит ждать роста продаж нефти из России в виде смесей, полученных в других странах. О будущем торговли российской нефтью он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если Европейский союз (ЕС) не достигнет консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. Демидов уверен, что примеру Германии могут последовать и другие страны.

Политика и экономика вопроса

«Отказаться от российской нефти могут все страны. Даже наш президент говорил о том, что нужно забыть о европейском рынке, — напомнил экономист. — Но нужно понимать, что здесь мы говорим не об экономике, а о политике, потому что с точки зрения экономики отказываться от российской нефти не нужно никому — слишком большие издержки. Тем не менее, думаю, что в какой-то момент все же будет принят пакет санкций касательно поставок из РФ. А с Венгрией договорятся, выделят необходимую сумму денег».

Демидов считает, что день, когда российская нефть в чистом виде будет запрещена в Европе, уже близок. Но она все же продолжит поступать в виде самых неожиданных смесей: уже сейчас в структуре покупателей нефти из РФ растет графа «неизвестный получатель».

«Есть, например, четкие долгосрочные контракты с Китаем, Индией, Венгрией, кем-то еще. Здесь все понятно. Но бывает и так, что в каком-нибудь условном порту в Новороссии нефть покупает условная Либерия. Пока судно идет, ее перепокупает Кипр, потом кто-то еще. Так собственник продолжает меняться. А еще судно может зайти в порт, зальется другая нефть, получится смесь, которая пойдет в еще какую-то страну. Так что вот такие непрямые поставки, как мне кажется, продолжатся еще долго», — уверен Демидов.

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Многие европейские страны могут отказаться от прямых поставок, как и Германия, к концу года. Экономист называет такие страны как Австрия, Франция и прочие.

Есть еще Финляндия. Поставки в эту страну могут прекратиться после вступления в НАТО. Но нужно понимать, что экономически все это очень сложно и невыгодно. Точно начнутся проблемы в Восточной и Южной Европе, эти страны в большей степени зависят от российской нефти, у них нет собственного производства, они не платежеспособны

Владимир Демидовэкономист

Он считает, что мировые тренды на рынке нефти тоже сыграют свою роль в объем ее добычи в России.

«Сложно сказать, сколько мы добываем сейчас, ведь данные не оглашаются. Но предположу, что это что-то около 7 миллионов баррелей в день. Не вижу причины, по которой добыча могла бы удержаться на этом уровне или начать расти. Думаю, она продолжит падать до тех пор, пока не будет достигнута точка равновесия между тем, сколько мы можем потребить и сколько продать. Добыча может упасть до 5 миллионов баррелей в день, что в два раза меньше, чем до 24 февраля», — предположил Демидов.

Ранее финансовый аналитик Николай Подлевских заявил, что Евросоюз не может быстро отказаться от российских нефти и газа, это особенно справедливо для многих стран Восточной Европы.

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Наталия Белова
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