Перечислены препятствия для быстрого отказа Европы от нефти и газа из России

Аналитик Подлевских заявил о трудности быстрого отказа Европы от нефти и газа из России

Евросоюз не может быстро отказаться от российских нефти и газа, это особенно справедливо для многих стран Восточной Европы, считает финансовый аналитик Николай Подлевских. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил препятствия для быстрого отказа европейских стран от российских энергоносителей.

Главы МИД стран Евросоюза не смогут разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Об этом сообщил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Перспективы эмбарго

«Формально, ЕС может заместить российскую нефть, поскольку нефтяной рынок является глобальным и поставки из одной точки в другую не представляют труда, — сказал Подлевских. — Тем не менее для Европы здесь есть определенные трудности. Опять же формально экспорт нефти сократился, например, после проседания в 2020 году, когда в условиях пандемии уменьшились транзитные, туристические и другие потоки. И, казалось бы, мир может обойтись без нефти из России. Но не стоит забывать, что страна также поставляет большие объемы нефтепродуктов, необходимых европейским потребителям».

Кроме того, пики потребления, по словам аналитика, наблюдаются еще и из-за спецоперации России на территории Украины: запросы возросли ввиду необходимости больших объемов топлива для передвижения военной техники. Появились и некоторые логистические проблемы.

Европейские НПЗ заточены под тяжелую российскую нефть. Все эти оговорки в сумме делают быстрый отказ от поставок из РФ невозможным. Николай Подлевских финансовый аналитик

«Конечно, систему можно потихоньку перестраивать, в перспективе пары лет Европа сможет полностью изолироваться от российских нефти и нефтепродуктов. Но все это предполагает большие финансовые и временные затраты», — объяснил Подлевских.

Особенно это актуально для стран Восточной Европы: замещение российских поставок потребует от них значительных дополнительных издержек. Что касается российского газа, то зависимость от него аналитик оценивает практически как стопроцентную.

В целом в Европе балансы спроса и предложения по газу таковы, что она не сможет отказаться от него в ближайшее время. Так что, если Россия проявит твердость, ЕС вынужден будет пойти на ее условия Николай Подлевских финансовый аналитик

«Это положение сохранится как минимум в ближайшие полтора года. Хотя давать конкретные сроки здесь довольно сложно, потому что обстановка меняется буквально каждые пару недель», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если ЕС не достигнет консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета антироссийских санкций.