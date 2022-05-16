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Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ЛНР

Съемочная группа «Известий» и журналист ВГТРК попали под обстрел у села Новозвановка в ЛНР

Кадр: Telegram-канал «IZ.RU»

Съемочная группа издания «Известия» и журналист ВГТРК попали под минометный обстрел в районе села Новозвановка в ЛНР. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

«Выпущенная украинскими силовиками мина разорвалась в 20 метрах от группы, в составе которой, помимо съемочной группы "Известий", был журналист ВГТРК и официальный представитель ЛНР Иван Филипоненко», — говорится в публикации.

В результате обстрела никто не пострадал. Отмечается, что одного из бойцов ЛНР, сопровождавших представителей СМИ, от попадания осколка снаряда спасло снаряжение.

13 мая стало известно, что в ДНР попала под обстрел съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина. Два оператора получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Уточнялось, что соответствующий ракетный удар пришелся по заправке в Докучаевске.

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Олег Давыдов
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