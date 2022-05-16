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Forbes приостановит выпуск бумажной версии журнала

Forbes с июня приостановит выпуск бумажной версии журнала из-за ухода рекламодателей

Фото: David Suarez / Unsplash

Российский Forbes приостановит выпуск бумажной версии журнала из-за ухода рекламодателей и удорожания производства. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрия Озмана.

«Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла», — рассказал сотрудник издания.

Он добавил, что выпуск бумажной версии журнала будет возобновлен, когда улучшится экономическая конъюнктура. При этом, как уточнил Озман, сайт и редакция Forbes Russia продолжат работать в прежнем режиме.

28 марта «Новая газета» объявила о приостановке выпуска «в сетях и на бумаге».

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