Forbes с июня приостановит выпуск бумажной версии журнала из-за ухода рекламодателей

Российский Forbes приостановит выпуск бумажной версии журнала из-за ухода рекламодателей и удорожания производства. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрия Озмана.

«Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла», — рассказал сотрудник издания.

Он добавил, что выпуск бумажной версии журнала будет возобновлен, когда улучшится экономическая конъюнктура. При этом, как уточнил Озман, сайт и редакция Forbes Russia продолжат работать в прежнем режиме.

28 марта «Новая газета» объявила о приостановке выпуска «в сетях и на бумаге».