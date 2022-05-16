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Садальский назвал «Евровидение» ложью и провокацией

Российский актер Станислав Садальский назвал «Евровидение» ложью и провокацией

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский назвал «Евровидение» ложью и провокацией. Своим мнением кинодеятель поделился с «Народными новостями».

«Правды нет. Все эти конкурсы — ложь и провокация», — заявил 70-летний артист после победы украинской группы Kalush Orchestra на смотре и после того, как на Украине подтвердили махинацию организаторов «Евровидения» с голосованием.

Садальский не единственная публичная персона, выступившая с открытой критикой в адрес международного музыкального конкурса. Ранее композитор Юрий Лоза назвал «Евровидение» политическим междусобойчиком, а продюсер Иосиф Пригожин сравнил победу украинской группы на смотре с цирком.

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Анастасия Астахова
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