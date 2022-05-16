Пригожин высказался о победе Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал победу украинской группы на «Евровидении» цирком

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении». Его слова приводит РЕН ТВ.

«У меня не было ни малейшего сомнения в том, что победит Украина, ни на йоту», — высказался шоумен. Он подчеркнул, что конкурс несет исключительно политический характер, а Kalush Orchestra заняли первое место только по этой причине, а не в силу хорошего выступления.

Пригожин также назвал ситуацию вокруг «Евровидения» цирком: «А мы этот цирк просто тиражируем, мы поддерживаем этот цирк, говорим об этих клоунах. Что обсуждать?».

Ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал песенный конкурс «Евровидение» и заявил о том, что смотр был и остается «инструментом западных двойных стандартов и однобоких подходов».