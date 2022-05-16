Пригожин высказался о победе Украины на «Евровидении»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении». Его слова приводит РЕН ТВ.
«У меня не было ни малейшего сомнения в том, что победит Украина, ни на йоту», — высказался шоумен. Он подчеркнул, что конкурс несет исключительно политический характер, а Kalush Orchestra заняли первое место только по этой причине, а не в силу хорошего выступления.
Пригожин также назвал ситуацию вокруг «Евровидения» цирком: «А мы этот цирк просто тиражируем, мы поддерживаем этот цирк, говорим об этих клоунах. Что обсуждать?».
Ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал песенный конкурс «Евровидение» и заявил о том, что смотр был и остается «инструментом западных двойных стандартов и однобоких подходов».