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Пригожин высказался о победе Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал победу украинской группы на «Евровидении» цирком

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении». Его слова приводит РЕН ТВ.

«У меня не было ни малейшего сомнения в том, что победит Украина, ни на йоту», — высказался шоумен. Он подчеркнул, что конкурс несет исключительно политический характер, а Kalush Orchestra заняли первое место только по этой причине, а не в силу хорошего выступления.

Пригожин также назвал ситуацию вокруг «Евровидения» цирком: «А мы этот цирк просто тиражируем, мы поддерживаем этот цирк, говорим об этих клоунах. Что обсуждать?».

Ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал песенный конкурс «Евровидение» и заявил о том, что смотр был и остается «инструментом западных двойных стандартов и однобоких подходов».

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Сергей Равин
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