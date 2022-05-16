Лоза назвал «Евровидение» политическим междусобойчиком

Композитор Лоза назвал «Евровидение» не являющимся конкурсом политическим междусобойчиком

68-летний российский исполнитель и композитор Юрий Лоза заявил о том, что «Евровидение» перестало быть музыкальным конкурсом, окончательно став «политическим междусобойчиком». Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Лоза пояснил, что отказался от комментирования смотра, так как «там нет поводов для обсуждения». «Это мероприятие, до сих пор называющееся песенным конкурсом, давно себя дискредитировало. До нынешнего года не имело большого значения слово "песенный", потому что песен, ставших не то что хитами, а просто популярными, оттуда в свет практически не выходило», — написал он.

Композитор также добавил, что первое место было заранее отведено украинской группе Kalush Orchestra, которая, по мнению артиста, не являлась самым ярким участником. «А с этого года можно смело убирать слово "конкурс", так как победитель был известен заранее — Украина (с самым слабым номером), а остальные приехали флажками помахать», — порассуждал Лоза.

В заключение артист заметил, что «Евровидение» «окончательно разбазарило все, что декларировали его создатели несколько десятилетий назад, став откровенно политическим междусобойчиком».

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал песенный конкурс «Евровидение» и заявил о том, что смотр был и остается «инструментом западных двойных стандартов и однобоких подходов».