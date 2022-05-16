Тренеру сборной России по хоккею выставили оценку за выступление на Олимпиаде

Тренер сборной России Жамнов получил от ФХР удовлетворительную оценку за ОИ-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов получил удовлетворительную оценку за выступление команды на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея страны Владислав Третьяк.

«Все решения, которые касаются будущего сезона национальных команд, в том числе и кадровые, будут приняты ФХР позднее», — заявил он. Третьяк добавил, что перед командой стояла задача выиграть Олимпиаду.

ФХР также выставила удовлетворительную оценку главному тренеру женской сборной России Евгению Бобарико. Его команда по итогам турнира заняла пятое место. Мужчины дошли до финала, где уступили Финляндии (1:2).

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменили сборные Франции и Австрии. Кроме того, Россия была лишена права на проведение ЧМ 2023 года.