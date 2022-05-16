Тарасова одной фразой описала эмоции от отсутствия России на ЧМ по хоккею

Тренер Татьяна Тарасова оценила чемпионат мира-2022 фразой «это недохоккей какой-то»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия сборной России на чемпионате мира по хоккею 2022 года. Ее слова приводит Sport24.

Специалист фразой «это недохоккей какой-то» оценила турнир в Финляндии. По ее мнению, в мире насчитывается около десяти сильных национальных команд и Россия входит в число лидеров в этом виде спорта.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, их заменили сборные Франции и Австрии. Кроме того, Россия была лишена права на проведение ЧМ 2023 года.

Сборная России занимает третье место в рейтинге IIHF. Лидирует команда Финляндии, на втором месте располагается Канада.