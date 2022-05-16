Тарасова одной фразой описала эмоции от отсутствия России на ЧМ по хоккею
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия сборной России на чемпионате мира по хоккею 2022 года. Ее слова приводит Sport24.
Специалист фразой «это недохоккей какой-то» оценила турнир в Финляндии. По ее мнению, в мире насчитывается около десяти сильных национальных команд и Россия входит в число лидеров в этом виде спорта.
28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, их заменили сборные Франции и Австрии. Кроме того, Россия была лишена права на проведение ЧМ 2023 года.
Сборная России занимает третье место в рейтинге IIHF. Лидирует команда Финляндии, на втором месте располагается Канада.