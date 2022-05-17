Стали известны первые слова Альвареса после поражения от Бивола

Промоутер Хирн рассказал, что боксер Альварес настроен на реванш с россиянином Биволом

Промоутер Эдди Хирн озвучил слова мексиканского боксера Сауля Альвареса после поражения от россиянина Дмитрия Бивола. Об этом стало известно Badlefthook.com



«Я спросил: "Что ты хочешь делать дальше?", и он сказал: "Я хочу вернуться, чем скорее, тем лучше"» — рассказал промоутер.

Хирн подчеркнул, что Альварес настроен на реванш с россиянином в той же весовой категории, после которого он будет готов к бою с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

10 мая Бивол назвал условие реванша с Альваресом. Спортсмен посчитал, что второй поединок против мексиканца возможен в случае, если на кону будет стоять абсолютное чемпионство в суперсреднем весе, где все титулы принадлежат сопернику.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола победа стала 20-й в карьере. Россиянин ни разу не проиграл на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.