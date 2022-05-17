Стали известны первые слова Альвареса после поражения от Бивола
Промоутер Эдди Хирн озвучил слова мексиканского боксера Сауля Альвареса после поражения от россиянина Дмитрия Бивола. Об этом стало известно Badlefthook.com
«Я спросил: "Что ты хочешь делать дальше?", и он сказал: "Я хочу вернуться, чем скорее, тем лучше"» — рассказал промоутер.
Хирн подчеркнул, что Альварес настроен на реванш с россиянином в той же весовой категории, после которого он будет готов к бою с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.
10 мая Бивол назвал условие реванша с Альваресом. Спортсмен посчитал, что второй поединок против мексиканца возможен в случае, если на кону будет стоять абсолютное чемпионство в суперсреднем весе, где все титулы принадлежат сопернику.
Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.
Для 31-летнего Бивола победа стала 20-й в карьере. Россиянин ни разу не проиграл на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.