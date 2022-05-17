Клуб НХЛ подписал контракт с рекордсменом сборной России

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторс» подписал контракт с рекордсменом сборной России Аскаровым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» подписал контракт с российским вратарем Ярославом Аскаровым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт команды с 19-летним россиянином рассчитан на три года. До этого права на хоккеиста принадлежали петербургскому СКА.

Спортсмен стал самым молодым дебютантом среди вратарей в истории сборной России, превзойдя рекорд голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Аскаров вышел на лед в составе национальной команды на турнире «Кубке Карьяла» в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 20 дней. На этом же турнире он стал самым молодым вратарем в истории сборной, победившим в серии буллитов.

На счету Аскарова также победы на юниорском и и молодежном чемпионатах мира. Он провел 16 матчей в Континентальной хоккейной лиге за СКА, в которых одержал восемь побед