Автобусы со сдавшимися бойцами «Азова» начали покидать Мариуполь

Автобусы, предположительно, со сдавшимися бойцами «Азова» уезжают из Мариуполя

Колонна автобусов, предположительно, со сдавшимися бойцами украинского полка «Азов» покидает Мариуполь. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что уезжающую из города колонну автобусов с украинскими военными, ранее вышедшими с территории металлургического комбината «Азовсталь», сопровождает бронетехника.

16 мая основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что десять украинских военных, находившихся на «Азовстали», вышли с территории завода с белыми флагами и заявили о желании провести переговоры.

Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен около 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). 17 мая в Минобороны России уточнили, что за прошедшие сутки в плен были взяты 265 заблокированных на территории комбината украинских бойцов. В ведомстве добавили, что 51 из них — с тяжелыми ранениями.