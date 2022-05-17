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Автобусы со сдавшимися бойцами «Азова» начали покидать Мариуполь

Автобусы, предположительно, со сдавшимися бойцами «Азова» уезжают из Мариуполя

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Колонна автобусов, предположительно, со сдавшимися бойцами украинского полка «Азов» покидает Мариуполь. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что уезжающую из города колонну автобусов с украинскими военными, ранее вышедшими с территории металлургического комбината «Азовсталь», сопровождает бронетехника.

16 мая основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что десять украинских военных, находившихся на «Азовстали», вышли с территории завода с белыми флагами и заявили о желании провести переговоры.

Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен около 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). 17 мая в Минобороны России уточнили, что за прошедшие сутки в плен были взяты 265 заблокированных на территории комбината украинских бойцов. В ведомстве добавили, что 51 из них — с тяжелыми ранениями.

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Алевтина Запольская
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