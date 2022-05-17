Минобороны отчиталось об уничтожении 23 украинских беспилотников

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении ПВО 23 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, беспилотники были сбиты в районах Харьковской области Украины и Донецкой народной республики. Также Конашенков заявил, что в Херсонской области системы ПВО перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч».

Согласно уточненным данным Минобороны, с начала спецоперации России на Украине и в Донбассе были уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов и 912 БПЛА Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили командный пункт 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Цаповка Харьковской области.

О начале военной операции 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее целями являются «денацификация и демилитаризация» Украины.