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Минобороны отчиталось об уничтожении 23 украинских беспилотников

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении ПВО 23 украинских беспилотников

Кадр: Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, беспилотники были сбиты в районах Харьковской области Украины и Донецкой народной республики. Также Конашенков заявил, что в Херсонской области системы ПВО перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч».

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Согласно уточненным данным Минобороны, с начала спецоперации России на Украине и в Донбассе были уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов и 912 БПЛА Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили командный пункт 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Цаповка Харьковской области.

О начале военной операции 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее целями являются «денацификация и демилитаризация» Украины.

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Валерий Розенберг
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