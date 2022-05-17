Минобороны отчиталось об уничтожении 23 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По сообщению Конашенкова, беспилотники были сбиты в районах Харьковской области Украины и Донецкой народной республики. Также Конашенков заявил, что в Херсонской области системы ПВО перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч».
Согласно уточненным данным Минобороны, с начала спецоперации России на Украине и в Донбассе были уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов и 912 БПЛА Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили командный пункт 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Цаповка Харьковской области.
О начале военной операции 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее целями являются «денацификация и демилитаризация» Украины.