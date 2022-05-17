Вассерман высказался о возможной отправке депутатов Госдумы в Донбасс

Депутат Вассерман заявил, что готов отправиться в командировку в Донбасс на пару дней

Депутаты Государственной Думы имеют право посещать те места, где хотя бы временно установлена юрисдикция Российской Федерации, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о заявлении спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который ранее сообщил, что депутаты могут быть отправлены в командировку в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии.

Право на посещение

Вассерман считает, что депутаты Госдумы имеют право посещать территорию Донбасса.

Депутаты имеют право посещать те места, где хотя бы временно установлена юрисдикция Российской Федерации, где в данный момент работают другие граждане Российской Федерации Анатолий Вассерман депутат

Сам депутат сообщил, что готов отправиться в командировку в Донбасс только на пару дней.

«Я, помимо всего прочего, веду несколько еженедельных теле- и радиопередач, поэтому могу покидать Москву буквально на два-три дня», — объяснил он.

Восстановление целостности

Вассерман сообщил, что 25 января с трибуны Госдумы призвал ввести в действие пункт 2 статьи 1 Конституции РФ, который имеет отношение к сегодняшней ситуации.

«По этому пункту понятие Россия и Российская Федерация признаются равноценными, но сейчас это очевиднейшим образом не так. Скажем, на Украине до государственного переворота 2014 года пять человек из шести были русскими по языку повседневного общения и по культуре», — заявил он.

Сейчас идет восстановление целостности России Анатолий Вассерман депутат

Депутат напомнил, что Россия уже не раз в своей истории проходила через распад территории.

«Однако через какое-то время страна собиралась вновь. Причем становилась значительно крепче, чем до распада. Сейчас эта часть российской истории повторяется, а значит, нет никаких правовых оснований препятствовать депутатам Государственной Думы ездить туда, где идет восстановление России», — заключил он.

17 мая спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами. В данный момент народные избранники должны в первую очередь решать вопросы граждан, подчеркнул председатель Госдумы. «От принятого закона будет зависеть, насколько эффективно можно будет спасать жизни наших военнослужащих», — добавил Володин. Он отметил, что в настоящее время перед страной стоят задачи по социальной защите российских военных.