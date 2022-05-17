Хоккеист «Миннесоты» Капризов рассказал о ненависти американских фанатов в начале сезона

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о ненависти американских болельщиков в начале сезона-2021/2022. Его слова приводятся на сайте команды.

«Интересный был сезон. Если вспомнить, вначале меня многие фанаты ненавидели, потом пошло более-менее. Команда стала выигрывать. Если с прошлым сезоном сравнивать, с первым в НХЛ, то этот получился ровнее. Старался держать планку», — заявил хоккеист. Он добавил, что ему было обидно вылететь после первого раунда Кубка Стэнли.

В семи стартовых матчах сезона-2021/2022 регулярного чемпионата НХЛ Капризов не забросил ни одной шайбы. Затем он улучшил свои результаты и 23 апреля стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 100 очков за один сезон.

Капризов перешел в «Миннесоту» в 2020 году из московского ЦСКА. Хоккеист был признан лучшим новичком лиги. С красно-синими нападающий выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.