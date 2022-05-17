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Костя Цзю ответил оскорбившему его сына американскому боксеру-чемпиону

Костя Цзю заявил, что американский чемпион мира Чарло боится поединка с его сыном Тимом
Костя и Тим Цзю

Костя и Тим Цзю. Фото: Mark Evans / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю ответил оскорбившему его сына Тима абсолютному чемпиону мира в первом среднем весе, американцу Джермеллу Чарло. Его слова приводит РБК.

Спортсмен заявил, что его сын не собирается адаптироваться под американский стиль бокса. По его мнению, Чарло своей негативной реакцией демонстрирует страх перед Цзю-младшим и неверие в себя. «Соперник говорит "ты еще потренируйся, а то я тебя уже боюсь". Если Чарло так уверен в себе, зачем ему говорить такие вещи?» — задался вопросом Цзю.

16 мая Чарло грубо ответил на вопрос журналиста о его возможном поединке против Тима Цзю. Спортсмен намеренно неправильно произнес фамилию Цзю и послал к черту журналиста, задавшего подобный вопрос. Чарло заявил, что Цзю нужно сделать огромный шаг вперед, прежде чем драться с ним.

Тим Цзю занимает первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации в первом среднем весе. У него есть право на поединок за титул чемпиона мира. На счету спортсмена 21 победа подряд в профессиональной карьере, 15 из которых были одержаны нокаутом.

Анастасия Борисова
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