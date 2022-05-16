Американский боксер-чемпион грубо ответил на вопрос о бое с сыном Цзю

Чемпион мира по боксу Чарло послал к черту журналиста, задавшего вопрос о бое с Тимом Цзю

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе, американец Джермелл Чарло грубо ответил на вопрос журналиста о его возможном поединке против австралийца Тима Цзю. Об этом сообщает BoxingScene.

Спортсмен намеренно неправильно произнес фамилию Цзю и послал к черту журналиста, задавшего подобный вопрос. Чарло заявил, что Цзю нужно сделать огромный шаг вперед, прежде чем драться с ним. «Здесь, в Америке, совсем другая жара, детка», — заявил он.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. Спортсмен занимает первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. У него есть право на поединок за титул чемпиона мира.

Свой последний поединок Тим Цзю провел 27 марта. Тогда он единогласным решением судей выиграл у американца Террелла Гуше. Победа стала для спортсмена 21-й подряд в профессиональной карьере, 15 из них были одержаны нокаутом.