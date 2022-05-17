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В корпусе американских боевых кораблей обнаружили трещины

В корпусе прибрежных боевых кораблей ВМС США Independence обнаружили трещины

Фото: Mike Blake / Reuters

В корпусе американских прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) обнаружили трещины. Военно-морские силы (ВМС) США ограничили скорость плавания LCS типа Independence, пишет 19FortyFive.

Представители ВМС пояснили, что структурные дефекты привели к появлению трещин на корпусе нескольких кораблей типа Independence. Отмечается, что ВМС еще не оценили последствия дефектов. Также ведомство не уточнило, на каких кораблях обнаружили трещины.

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Издание Navy Times со ссылкой на документы ВМС информирует, что обнаруженные трещины могут увеличиться при скорости движения корабля более 15 узлов.

В рамках программы LCS разработали два проекта прибрежных кораблей. LCS предназначены для действий в прибрежных водах и мелководных районах моря. LCS типа Independence представляет собой тримаран с тремя параллельными корпусами, которые полностью выполнены из алюминия.

В апреле ВМС США опубликовали список кораблей, которые могут списать в 2023 финансовом году. Из состава флота планируют вывести 24 корабля.

За месяц до этого издание The Drive сообщило, что ВМС США планирует списать от восьми до десяти LCS типа Freedom в связи с проблемой двигательной установки.

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Даниил Иринин
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