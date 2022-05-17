В корпусе американских боевых кораблей обнаружили трещины

В корпусе прибрежных боевых кораблей ВМС США Independence обнаружили трещины

В корпусе американских прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) обнаружили трещины. Военно-морские силы (ВМС) США ограничили скорость плавания LCS типа Independence, пишет 19FortyFive.

Представители ВМС пояснили, что структурные дефекты привели к появлению трещин на корпусе нескольких кораблей типа Independence. Отмечается, что ВМС еще не оценили последствия дефектов. Также ведомство не уточнило, на каких кораблях обнаружили трещины.

Издание Navy Times со ссылкой на документы ВМС информирует, что обнаруженные трещины могут увеличиться при скорости движения корабля более 15 узлов.

В рамках программы LCS разработали два проекта прибрежных кораблей. LCS предназначены для действий в прибрежных водах и мелководных районах моря. LCS типа Independence представляет собой тримаран с тремя параллельными корпусами, которые полностью выполнены из алюминия.

В апреле ВМС США опубликовали список кораблей, которые могут списать в 2023 финансовом году. Из состава флота планируют вывести 24 корабля.

За месяц до этого издание The Drive сообщило, что ВМС США планирует списать от восьми до десяти LCS типа Freedom в связи с проблемой двигательной установки.