В США спишут 24 боевых корабля

ВМС США спишут 24 боевых корабля в 2023 финансовом году

Военно-морской флот (ВМС) США обнародовал список кораблей, которые планируют списать в 2023 финансовом году. Из состава флота выведут 24 корабля. ВМС США планирует списать восемь кораблей, которые выработали свой ресурс. Также флот спишет 16 кораблей досрочно. Об этом сообщает Defense News.

ВМС США выведут из эксплуатации четыре крейсера типа Ticonderoga после 35 лет службы и две подводные лодки типа Los Angeles, которые находились в составе флота 33 года. Также в США спишут два танкера-заправщика типа Henry J. Kaiser.

Досрочно ВМС США могут списать девять прибрежных боевых кораблей типа Freedom. В 2020 году конструкции этих кораблей обнаружили дефект. Срок службы кораблей типа Freedom составляет 25 лет, но флот спишет суда, которые эксплуатируют менее десяти лет.

Также в США досрочно спишут ракетный крейсер Vicksburg, который спустили на воду в 1991 году, четыре десантных корабля типа Whidbey Island, а также два корабля типа Montford Point.

В марте стало известно, что ВМС США планируют убедить Конгресс списать крейсеры типа Ticonderoga. Корабли признали небезопасными.

В апреле 2021 года в публикации Defense News отметили, что корабли типов Freedom и Independence оказались дорогими в обслуживании.