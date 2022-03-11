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ВМС США признали крейсеры Ticonderoga небезопасными

Defense News: ВМС США пытаются убедить Конгресс списать крейсеры Ticonderoga

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Colbey Livingston / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США пытаются убедить Конгресс разрешить списать свои крейсеры, признанные дорогими в обслуживании, устаревающими и небезопасными для экипажа, пишет Defense News.

«Если бы мы попытались отремонтировать эти корабли по цене, намного превышающей затраты на покупку чего-то другого, нового, зачем это делать?», — заявил министр ВМС США Карлос дель Торо.

Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей рассказал о некоторых последних инцидентах с ракетными крейсерами типа Ticonderoga, одному из которых, в частности, дважды приходилось возвращаться в порт приписки из-за трещин в топливных баках. По его мнению, подобные корабли не удовлетворяют современным потребностям в боевых действиях, а также наносят ущерб финансированию технического обслуживания и мощностям судоремонтной отрасли.

В ноябре 2021 года обозреватель 19FortyFive Джон Россомандо заметил, что по текущему состоянию кораблей ВМС США напоминают мертвый Военно-морской флот (ВМФ) СССР.

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Иван Потапов
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