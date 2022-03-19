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ВМС США спишут «Свободу»

ВМС США запланировали списать до десяти боевых кораблей типа «Свобода»

Фото: Wikipedia

Военно-морские силы (ВМС) США планируют списать от восьми до десяти литоральных боевых кораблей типа Freedom («Свобода»), самому старому из которых насчитывается семь лет, пишет The Drive.

Соответствующее предложение включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который будет обнародован в марте или апреле. Издание отмечает, что ВМС и Миноброны США отказались комментировать сообщения прессы о возможном списании кораблей типа Freedom.

The Drive пишет, что вывод из строя литорального корабля может быть связан с проблемой двигательной установки, на устранение критических недостатков которой могут уйти годы. Издание напоминает, что один из кораблей типа Freedom — Minneapolis-Saint Paul — уже получил исправление, по итогам которого ВМС США, вероятно, приняли решение отказаться от доработки остальных кораблей.

Согласно данным The Drive, планам ВМС может помешать Конгресс, который вправе не согласиться на списание кораблей.

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В апреле 2021 года Defense News написало, что прибрежные боевые корабли типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость») ВМС США оказываются слишком дорогими.

В октябре 2020 года Defense News сообщило, что корабль Detroit типа Freedom из-за проблем с двигательной установкой сломался, находясь у берегов Южной Америки.

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает в себя корабли типов Freedom и Independence. Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics.

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Иван Потапов
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