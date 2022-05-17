Выявлен способствующий долгой жизни гормон

Nature Communications: установлен способствующий долголетию гормон FGF21

Американские ученые из Университета штата Луизиана выявили способствующий долгой жизни гормон, который производится в печени, — фактор роста фибробластов 21 (FGF21). Согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications, этот гормон прямо влияет на эффективность низкобелковых диет в долголетии.

В предыдущих работах уже было установлено, что FGF21 в сочетании с режимом питания с пониженным содержанием белка и высоким содержанием углеводов приводит к снижению веса у подопытных грызунов. Также он способствует усилению толерантности к глюкозе и повышению энергозатрат. Теперь специалисты смогли подтвердить, что лабораторные мыши с отсутствием гена, вырабатывающего FGF21, имеют больше лишнего веса, который в основном состоит из жира, их организм плохо перерабатывает глюкозу, а в пожилом возрасте они более слабые, чем их сородичи с FGF21 (которые напротив были более здоровыми).

В дальнейшем исследователи хотят изучить, как этот гормон связан с механизмом увеличения продолжительности жизни, и провести испытания на самках, поскольку существующие работы проводились только на самцах. Вместе с тем ученые хотят выяснить, какую роль FGF21 играет в человеческом организме.

В марте 2022 года специалисты Массачусетского университета в США выявили, сколько следует проходить шагов в день для продления жизни. Оказалось, что в трех наиболее активных в эксперименте группах риск преждевременной смерти снижался на 40-53.