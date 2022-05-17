Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлен способствующий долгой жизни гормон

Nature Communications: установлен способствующий долголетию гормон FGF21

Фото: Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Луизиана выявили способствующий долгой жизни гормон, который производится в печени, — фактор роста фибробластов 21 (FGF21). Согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications, этот гормон прямо влияет на эффективность низкобелковых диет в долголетии.

В предыдущих работах уже было установлено, что FGF21 в сочетании с режимом питания с пониженным содержанием белка и высоким содержанием углеводов приводит к снижению веса у подопытных грызунов. Также он способствует усилению толерантности к глюкозе и повышению энергозатрат. Теперь специалисты смогли подтвердить, что лабораторные мыши с отсутствием гена, вырабатывающего FGF21, имеют больше лишнего веса, который в основном состоит из жира, их организм плохо перерабатывает глюкозу, а в пожилом возрасте они более слабые, чем их сородичи с FGF21 (которые напротив были более здоровыми).

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В дальнейшем исследователи хотят изучить, как этот гормон связан с механизмом увеличения продолжительности жизни, и провести испытания на самках, поскольку существующие работы проводились только на самцах. Вместе с тем ученые хотят выяснить, какую роль FGF21 играет в человеческом организме.

В марте 2022 года специалисты Массачусетского университета в США выявили, сколько следует проходить шагов в день для продления жизни. Оказалось, что в трех наиболее активных в эксперименте группах риск преждевременной смерти снижался на 40-53.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.