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Названо необходимое для долгой жизни ежедневное количество шагов

Ученые из США выявили необходимое количество шагов для долгой жизни

Фото: Dave Goudreau / Unsplash

Ученые из Массачусетского университета в США назвали необходимое количество километров, которое следует проходить ежедневно для продления жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet Public Health.

В ходе работы специалисты проанализировали данные 50 тысяч человек в возрасте от 18 лет из разных стран. Участников разделили на четыре группы: в первую вошли те, кто совершал за день 3,5 тысячи шагов, во вторую — 5,8 тысячи, в третью — 7,8 тысячи, а в четвертую — 10,9 тысячи шагов. Специалисты выявили, что в трех наиболее активных группах риск смерти снижался на 40-53 процента по сравнению с группой с небольшим уровнем активности.

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Кроме того, для людей старше 60 лет риск смерти не становился менее вероятным при 6-8 тысячах шагов в день. Это означает, что большое количество физических занятий не давало им преимущества. У респондентов младше 60 лет этот порог находился на уровне 8-10 тысяч шагов в день.

В декабре 2021 года врач-нутрициолог Холли Зокколан перечислила продукты, способные продлить жизнь. Она подчеркнула, что нужно избегать потребления продуктов с высоким содержанием сахара: сладких газировок, хлопьев, пирожных, а также рафинированные растительные масла.

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Елена Апазиди
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