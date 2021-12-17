Названы способные продлить жизнь продукты

Нутрициолог Холли Зокколан рассказала о способах продлить жизнь с помощью питания. Полезные продукты названы в беседе с интернет-изданием Express.

Специалист по здоровому питанию считает, что, в первую очередь, нужно избегать потребления продуктов с высоким содержанием сахара: сладких газировок, хлопьев, пирожных. Также следует исключить рафинированные растительные масла — они вредны для организма, так как их очищают химическим способом.

Зокколан отметила, что для долголетия нужно увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена. Она добавила, что необходимо употреблять больше пищи с высоким содержанием белка, свежих фруктов, пить достаточно воды и дополнительно принимать витамины, способные поддерживать организм, особенно, в зимнее время.

Ранее нутрициолог Юлия Половинская рассказала об опасности апельсинов, из-за чего в некоторых случаях их употребление может негативно сказаться на здоровье. Она напомнила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном, поэтому их не стоит употреблять в больших количествах.