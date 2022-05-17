В Кремле анонсировали полномасштабную встречу Путина и Лукашенко

Песков заявил, что полномасштабная встреча Путина и Лукашенко состоит в ближайшее время

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в скором времени проведут полномасштабную встречу. Ее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы сообщим вам своевременно. Это будет, действительно, в ближайшее время», — сказал пресс-секретарь президента о встрече.

Ранее встреча Путина и Лукашенко состоялась 16 мая в Кремле — она длилась 40 минут. Лидеры двух стран обсудили импортозамещение, перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также совместную работу в области ракетостроения и по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса.

Во время беседы президенты договорились о большой встрече в ближайшее время.

До этого Путин и Лукашенко встретились 12 апреля. Тогда президент России заявил, что необходимо укреплять интеграцию Москвы и Минска в условиях, когда западные страны развязали против них тотальную санкционную войну.