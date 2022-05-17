Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле анонсировали полномасштабную встречу Путина и Лукашенко

Песков заявил, что полномасштабная встреча Путина и Лукашенко состоит в ближайшее время

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в скором времени проведут полномасштабную встречу. Ее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы сообщим вам своевременно. Это будет, действительно, в ближайшее время», — сказал пресс-секретарь президента о встрече.

Ранее встреча Путина и Лукашенко состоялась 16 мая в Кремле — она длилась 40 минут. Лидеры двух стран обсудили импортозамещение, перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также совместную работу в области ракетостроения и по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса.

Во время беседы президенты договорились о большой встрече в ближайшее время.

До этого Путин и Лукашенко встретились 12 апреля. Тогда президент России заявил, что необходимо укреплять интеграцию Москвы и Минска в условиях, когда западные страны развязали против них тотальную санкционную войну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии у России желания вмешиваться в отношения стран НАТО
Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить Турцию
Россиянка родила недоношенного ребенка и бросила его тело в сельском туалете
Психолог объяснила связь между детством и неудачами в личной жизни
Назван следующий клуб Месси
Появились детали убийства в массовой драке на детской площадке в Подмосковье
России спрогнозировали многомиллионный турпоток в 2022 году
В России начали готовиться к отказу от зарубежных средств защиты платежей
Маск рассказал о проблемах в американской экономике
В ДНР показали на видео выносящих с территории «Азовстали» раненых бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.