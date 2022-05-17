Клуб КХЛ заявил о готовности пригласить Малкина

Клуб КХЛ «Металлург» из Магнитогорска заявил о готовности пригласить Малкина

Магнитогорский «Металлург» заинтересован в подписании контракта с форвардом «Питтсбург Пингвинс» Евгением Малкиным. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент российского клуба Сергей Ласьков.

По словам функционера, «Магнитка» готова пригласить нападающего и найдет деньги, чтобы платить ему зарплату. «Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Права у нас, но он с нами на связь не выходил», — заявил представитель клуба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее 17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон. С 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды 35-летний россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга». Он играл за клуб из Магнитогорска с 2003-го по 2006-й, а также в сезоне-2012/2013.