«Питтсбург» захотел в два раза понизить зарплату Малкину

«Питтсбург Пингвинс» захотел в два раза понизить зарплату форварду Евгению Малкину

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» сделал предложение российскому форварду Евгению Малкину по новому контракту. Об этом стало известно журналисту Эндрю Филлиппони, который высказался в Twitter.

Команда хочет заключить с россиянином трехлетнее соглашение на сумму 15 миллионов долларов. Сейчас Малкин получает около 9,5 миллиона долларов в год. По информации источника, желание «Питтсбурга» понизить россиянину зарплату почти в два раза вызвало недовольство у капитана «Пингвинс» Сидни Кросби.

Помимо Малкина, «Питтсбург» планирует подписать новое соглашение с защитником Крисом Летангом. Ему предложена такая же зарплата, как и россиянину. Сейчас канадец зарабатывает 7,25 миллиона долларов за сезон.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды 35-летний россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной России центрфорвард по два раза становился победителем и серебряным призером чемпионатов мира, а также взял три бронзы первенств планеты.