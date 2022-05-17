«Питтсбург» захотел в два раза понизить зарплату Малкину
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» сделал предложение российскому форварду Евгению Малкину по новому контракту. Об этом стало известно журналисту Эндрю Филлиппони, который высказался в Twitter.
Команда хочет заключить с россиянином трехлетнее соглашение на сумму 15 миллионов долларов. Сейчас Малкин получает около 9,5 миллиона долларов в год. По информации источника, желание «Питтсбурга» понизить россиянину зарплату почти в два раза вызвало недовольство у капитана «Пингвинс» Сидни Кросби.
Помимо Малкина, «Питтсбург» планирует подписать новое соглашение с защитником Крисом Летангом. Ему предложена такая же зарплата, как и россиянину. Сейчас канадец зарабатывает 7,25 миллиона долларов за сезон.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды 35-летний россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной России центрфорвард по два раза становился победителем и серебряным призером чемпионатов мира, а также взял три бронзы первенств планеты.