Минобороны сообщило о поражении 30-й механизированной бригады ВСУ

МО РФ сообщило о поражении двух пунктов управления и 30-й механизированной бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также были поражены 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в населенных пунктах Угледар и Константиновка в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили тяговую электроподстанцию на территории Харьковской области, которая обеспечивала доставку в Донбасс Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия и иностранной техники.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), добавили в оборонном ведомстве.