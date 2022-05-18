Российских баскетболистов отстранили от отбора к Кубку мира-2023
Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России от Кубка мира. Об этом сообщается на сайте организации.
Результаты выступлений мужской сборной в квалификации Кубка мира 2023 года аннулированы. Команде запретили участвовать в финальной части турнира.
Женскую сборную не допустили до Кубка мира-2022 и чемпионата мира-2022. Также российские баскетболистки не смогут принять участие в чемпионате мира среди женщин до 17 лет.
Ограничения коснулись также игроков в баскетбол 3х3. Спортсменов отстранили от всех соревнований под эгидой FIBA.
В марте баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы. От участия в турнире были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Результаты сыгранных матчей с участием российских команд были аннулированы.