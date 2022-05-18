Российских баскетболистов отстранили от отбора к Кубку мира-2023

Международная федерация баскетбола отстранила сборные России от отбора к Кубку мира-2023

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России от Кубка мира. Об этом сообщается на сайте организации.

Результаты выступлений мужской сборной в квалификации Кубка мира 2023 года аннулированы. Команде запретили участвовать в финальной части турнира.

Женскую сборную не допустили до Кубка мира-2022 и чемпионата мира-2022. Также российские баскетболистки не смогут принять участие в чемпионате мира среди женщин до 17 лет.

Ограничения коснулись также игроков в баскетбол 3х3. Спортсменов отстранили от всех соревнований под эгидой FIBA.

В марте баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы. От участия в турнире были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Результаты сыгранных матчей с участием российских команд были аннулированы.