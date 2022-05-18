Политолог допустил вынесение показательных смертных приговоров в Белоруссии

Политолог Болкунец допустил вынесение показательных смертных приговоров в Белоруссии

После подписания президентом Белоруссии Александром Лукашенко поправок о смертной казни за терроризм, в стране могут быть вынесены показательные приговоры, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Болкунец. Он также предположил, что потенциальный расстрел заключенных может быть использован в качестве торга с Европой: приговоры могут отменить в обмен на снятие санкций.

«Власти вынуждены были принять данные поправки исходя из последних тенденций в Белоруссии, — считает Болкунец. — Очень активно ведет себя партизанское движение: мы видели много случаев на железной дороге, когда перекрываются пути, уничтожаются объекты. Именно с этим и связаны поправки: нужно запугать участников протеста. Наверняка они будут включены в список потенциальных террористов. Предполагаю, что в ближайшее время власти проведут показательную смертную казнь».

Ранее Лукашенко отмечал, что большинство белорусов выступают за существование в стране смертной казни, ведь они проголосовали за нее на референдуме в 1996 году. «Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал», — говорил политик. При этом он подчеркивал, что вопрос отмены высшей меры наказания можно было бы вынести на новый референдум.

В 2019 году президент Белоруссии говорил, что отмены смертной казни от него требовал Евросоюз. Но тогда он также называл референдум обязательным условиям для этого решения. «Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — заключил тогда Лукашенко.

Политолог предположил, что теперь могут быть ликвидированы представители политического класса, в том числе те, кто уже находится в заключении. Болкунец считает, что Лукашенко будет проводить крайне жесткую политику в этом направлении, чтобы пресечь протестную активность.

Лукашенко будет сильно закручивать гайки, для него важно запугать Дмитрий Болкунец политолог

Он напомнил, что за пределами Белоруссии находятся более 10 человек, против которых возбуждены уголовные дела о причастности к террористической деятельности.

Белоруссия — единственная европейская страна, в которой существует смертная казнь. Но сейчас страна оказалась в масштабной изоляции, потому нет резона смягчать законодательство, чтобы понравиться Европе Дмитрий Болкунец политолог

Болкунец предположил, что исполнение смертных приговоров также может быть использовано в качестве торгов с Европой.

«Например, если Европа откажется отменять санкции, Лукашенко будет угрожать расстрелом заключенных. Это может быть вполне приемлемым для него вариантом», — заключил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки, которые вводят смертную казнь за покушение на теракт. «В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни — расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые иные особо тяжкие преступления», — говорится в новых поправках к документу, подписанному главой государства.

