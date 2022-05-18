Илон Маск разочаровался в демократах и стал сторонником партии Трампа

Глава Tesla миллиардер Илон Маск заявил, что разочаровался в Демократической партии США и стал сторонником партии Трампа. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Раньше я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией добра. Но они стали партией разделения и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев. Теперь смотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня», — написал он.

13 мая Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter после завершения покупки соцсети. В свою очередь, Трамп поблагодарил Маска, но заявил, что никогда не вернется в эту соцсеть.

Ранее Маск предостерег США от судьбы Венесуэлы из-за чрезмерного печатания денег. Бизнесмен раскритиковал политику американского президента Джо Байдена, который может повести страну по пути Каракаса. По его словам, причиной инфляции в США является то, что правительство напечатало намного больше денег, чем было нужно. Маск отметил, что это очень опасные шаги и если продолжить печатать деньги, инфляция будет ускоряться.