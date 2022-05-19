Стали известны подробности сюжетных линий в комиксах по фильму «Брат»

Главред Bubble Comics Котков поделился подробностями сюжетов в комиксах по фильму «Брат»

Главный редактор издательства Bubble Comics Роман Котков поделился подробностями сюжетных линий сборника комиксов по фильмам «Брат» и «Брат 2». Об этом журналист рассказал KP.RU.

По словам главы издательства, которое ранее занималось созданием фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», комиксы будут выпущены по просьбе киностудии СТВ, которая сняла две части «Брата».

Объем книги будет составлять 120 страниц, которые включают в себя семь-девять историй, посвященных самым ярким персонажам фильма Балабанова. Комиксы будут предназначаться для читателей старше 16 лет. Произведение поступит в продажу уже в августе.

«Сценарий полностью закончен. Сейчас идет отрисовка и цветовая обработка комиксов. Комиксы не похожи друг на друга. Один является простым рассказом, а второй — рассуждением. Это максимально авторское высказывание о значении «Брата» в русской культуре», — сообщил Котков.

Часть сюжета будет посвящена главному герою картины, Даниле Багрову (герой Сергея Бодрова-младшего), а точнее — его жизни до событий, показанных в фильме. Авторы комикса также уделили внимание его брату, Татарину (герой Виктора Сухорукова). В произведении будет показано его возвращение в Россию после ареста в США. «Недавно мы встречались с Виктором Ивановичем Сухоруковым, он все еще такой же харизматичный. Его заинтересовала история про комикс, он дал знать, что этот персонаж для него не безразличен», — сказал главный редактор Bubble Comics.

Еще одна история будет посвящена немцу Гофману, с которым Багров познакомился в первой части фильма. В комиксе также будет задействован женский персонаж, однако чей именно, пока неизвестно.

«Среди комиксов один будет без участия персонажей фильма. Это будет история из нашего мира, современности. Про то, как "Брат" повлиял на нашу жизнь», — сообщил Котков.

Ранее российская певица Ирина Салтыкова, исполнившая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», оценила идею создания комикса по фильму и назвала ее ерундой.