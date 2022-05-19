В Харькове снесли памятник Александру Невскому

В Харькове демонтировали памятник князю Александру Невскому

В Харькове снесли памятник князю Александру Невскому, установленный в 2004 году по случаю 350-летия Харькова. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, опубликованном в украинских СМИ, можно увидеть демонтаж памятника — его стаскивают с постамента с помощью грузовика.

17 апреля стало известно о сносе памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Сообщалось, что около 11 утра к монументу подъехали два автомобиля с военными, которые сняли бюст и вывезли его с территории района.

Позже выяснилось, что бюст демонтировали боевики организации «Кракен», которая входит в украинское формирование «Азов».

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).