Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Харькове снесли памятник Александру Невскому

В Харькове демонтировали памятник князю Александру Невскому

Кадр: Telegram-канал УНИАН

В Харькове снесли памятник князю Александру Невскому, установленный в 2004 году по случаю 350-летия Харькова. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, опубликованном в украинских СМИ, можно увидеть демонтаж памятника — его стаскивают с постамента с помощью грузовика.

17 апреля стало известно о сносе памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Сообщалось, что около 11 утра к монументу подъехали два автомобиля с военными, которые сняли бюст и вывезли его с территории района.

Позже выяснилось, что бюст демонтировали боевики организации «Кракен», которая входит в украинское формирование «Азов».

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»
Переданные Украине польские танки заметили в Харьковской области
На солиста ДДТ составили протокол после концерта в Уфе
Во время ремонта мужчина нашел под половицами монету за почти миллион рублей
В российскую соцсеть внедрили умный алгоритм
Россия решила выслать пять португальских дипломатов
В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Ископаемый зуб древней девочки дал разгадку о предках современного человека
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.