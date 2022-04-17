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Раскрыты подробности сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

Памятник советскому маршалу Жукову в Харькове снесли боевики организации «Кракен»

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове снесли боевики организации «Кракен», которая входит в украинское формирование «Азов». Подробности инцидента раскрыло издание «Страна.ua», передает ТАСС в воскресенье, 17 апреля.

В свою очередь глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий в беседе с «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости») заявила, что люди, которые демонтировали и вывезли бюст советского полководца в неизвестном направлении, других действий по нарушению порядка не принимали. «Сейчас все тихо, мы разбираемся», — уточнила она.

О демонтаже памятника Жукову в Харькове стало известно ранее 17 апреля. Как сообщала Топчий, около 11 утра к монументу подъехали два автомобиля с военными, которые сняли бюст и вывезли его с территории района.

15 апреля сообщалось, что власти украинского города Ровно демонтировали памятник Великой Отечественной войне (ВОВ) и пообещали поставить на его место проукраинский монумент.

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Варвара Кошечкина
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